A corrupção em Angola é um fenómeno que impede e perturba o crescimento económico nacional e que bloqueia o correto funcionamento interno.

Sob o Governo de José Eduardo dos Santos, encontram-se elevados níveis de corrupção, com os meios de comunicação social e as instituições financeiras controlados por elementos próximos do Presidente. Angola encontra-se na lista dos países mais corruptos do mundo e com o menor índice de desenvolvimento humano, num país com um dos maiores crescimentos económicos do mundo.