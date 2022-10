Corresponde da DW África é detido durante marcha contra proibição do uso cabelo crespo em Luanda

A marcha contra a proibição do uso cabelo crespo em Luanda foi impedida e o correspondente da DW África, Borralho Ndomba, abordado enquanto entrevistava os manifestantes, foi levado pelo carro da polícia.

Embora tenha sido solto no início da tarde, relata que há ainda mais jovens detidos na sexta esquadra da polícia, localizada no distrito do Rangel, em Luanda

O grupo de polícia da brigada motorizada deteve o jornalista enquanto o mesmo conduzia entrevistas com jovens, que foram cercados.

O jornalista foi obrigado a interromper as entrevistas e a filmagem.

Ao tentar questionar a razão do impedimento, forçaram-no a subir no carro e o colocaram no carro com mais três estudantes.

O jornalista relata que foi alvo de cacetetes enquanto os polícias o colocavam à força de baixo dos assentos. Teve a sua carteira e o telefone apreendidos. Os outros jovens continuam detidos.

A marcha não teria sido autorizada pelo Governo de Luanda.

(em atualização)