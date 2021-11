MEDIATECA

COP26: O que esperar para além dos habituais compromissos?

Arranca domingo (31.10.) em Glasgow, Escócia, a maior Cimeira do Clima do mundo, o COP26. Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa ainda é a maior dor de cabeça, pois algumas potências ainda estão relutantes em optar por caminhos mais "limpos", embora já comecem a mudar. A estratégia de descarbonização dos países ocidentais até 2050 depende de transformações. Quais são os planos?