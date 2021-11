Contra o Crime: A Importância da Família

Demasiadas gravidezes num curto espaço de tempo levaram Linda Malongo à exaustão. As queixas da jovem mãe de 20 anos não foram levadas a sério pelo seu marido, Tomás, que insistiu em ter mais um filho, um menino.

Linda cedeu e acabou por morrer, depois de sofrer algumas complicações. Até há bem pouco tempo, Tomás não sabia como é importante para um casal planear a sua família – quantos filhos deve ter e quando.

O jovem não entendia por que razão uma mulher podia querer esperar para ter o seu primeiro filho ou porque precisa de tempo para recuperar entre as gravidezes. Também não sabia que uma gravidez não planeada pode pôr em risco a saúde, tanto da mãe, como da criança.

O ator Jorge Vaz dá voz a este audiolivro

Sentado no seu quintal, Tomás vai contar-nos a sua história, numa altura em que dava tudo para poder voltar atrás no tempo. Nesta nova série, falamos sobre os benefícios do planeamento familiar e sobre o direito das mulheres a decidir sobre o seu próprio corpo.

Esta nova temporada do "Learning by Ear - Contra o Crime" tem um novo formato: o audiolivro. Adaptámo-nos às restrições impostas pela pandemia provocada pela Covid-19 e continuámos a fazer a produção desta série em África - ainda que remotamente. Com a ajuda de ferramentas digitais, a nossa série educativa continua a tratar de temas que fazem parte dos desafios dos jovens africanos.

O audiolivro "A importância da Família" é narrado pelo ator moçambicano Jorge Vaz.