MEDIATECA

Continuam bombardeamentos russos na Ucrânia apesar de promessas russas

Apesar das promessas de Moscovo de reduzir os bombardeamentos, os ataques na Ucrânia continuam e as forças russas continuam a ocupar posições a leste e oeste da capital, Kiev. O número de pessoas que fogem do conflito ultrapassou as estimativas da ONU. E na Alemanha, o Governo anunciou um plano de emergência para o gás.