Continente africano regista 8,5 mil casos da Covid-19

O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 360 este domingo (05.04), anunciou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África). Cinquenta países registam juntos 8.500 casos da doença. O CDC África registou também 710 doentes recuperados após a infeção.

O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença com 3.837 contaminações e 255 mortes. Argélia e Egito têm praticamente a mesma quantidade de casos, com mais de 1.100 infetados. A África do Sul ainda é o país com mais casos confirmados da doença (1.585), registando nove mortes e 45 doentes recuperados.

Depois de registar os primeiros casos da Covid-19 na quinta-feira passada (02.04), o presidente do Malauí e todos os ministros do governo decidiram cortar 10% dos seus salários por três meses para arrecadar dinheiro para combater o surto de coronavírus.

O Presidente do Malauí, Peter Mutharika, declarou estado de emergência. As escolas estão fechadas e o Governo pediu às pessoas que trabalhem em casa e sigam as diretrizes de lavagem das mãos e de distanciamento social. Todas as reuniões sociais de mais de 100 pessoas, como funerais, cultos religiosos e comícios políticos, foram proibidas.

PALOP têm 45 casos

São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul, Comores, República Sarauí e Lesoto são os únicos países de África que não registam infeções pelo novo coronavírus.

Entre os PALOP, a Guiné-Bissau é o país com mais casos registados. Este sábado (04.04), as autoridades sanitárias confirmaram 18 casos da doença.

O número de contaminados em Angola subiu de oito para dez e o número de mortos se mantém em dois. Moçambique também regista dez casos da doença. Cabo Verde totaliza sete casos de infeção desde o início da pandemia, entre os quais um morto.

Números mundiais

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas ecausou a morte de quase 65 mil. Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos é o país do mundo com o maior número de casos da doença. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que compila dados sobre a pandemia em todo o mundo, já são mais de 310 mil casos e mais de 8 mil mortes por Covid-19. O estado americano com mais mortes é o de Nova York, com 3.107.