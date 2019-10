Conservador Kais Saied vence segunda volta das presidenciais na Tunísia

As últimas projeções das presidenciais dão ao professor de Direito Constitucional e candidato independente Kais Saied uma vantagem de mais de 40 pontos percentuais em relação ao adversário Nabil Karoui. O conservador, que é apoiado pelo partido islâmico Ennahdha, terá uma votação entre os 72,5% e os 76,9%.

Após o anúncio da previsão de vitória expressiva, os apoiantes do académico saíram às ruas na capital tunisina, Tunes, para festejar a conquista nas urnas de Kais Saied, um jurista conhecido pelas suas posições conservadoras no campo social e que já tinha vencido a primeira volta das eleições presidenciais, em 15 de setembro, com 18,4% dos votos.

"É um dia histórico: a Tunísia está a colher os frutos da revolução", disse à AFP Boussairi Abidi, um mecânico de 39 anos. "Kais Saied vai acabar com a corrupção, ele será um Presidente justo", acredita.

Durante a campanha, Saied insistiu no combate à corrupção, "moral e financeira", e na necessidade de os detentores de cargos públicos serem responsabilizados pelas suas políticas e iniciativas, apresentando-se como um "homem do povo".

Apoiantes do conservador Kais Saied saíram às ruas na capital tunisina

"Uma nova Tunísia"

"Vamos tentar construir uma nova Tunísia", disse o professor de Direito Constitucional aos seus apoiantes, num hotel no centro da capital do país, Tunes, momentos depois do anúncio da sua vitória. "Conheço a grandeza dessa responsabilidade", acrescentou.

"Esta campanha foi conduzida por jovens e reconheço essa responsabilidade", afirmou Kais Saied, que derrotou nesta segunda volta presidencial o empresário e magnata dos media Nabil Karoui, que estava detido desde 23 de agosto por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais e foi libertado na passada quarta-feira (09.10).

"Cada um escolheu quem queria, com toda a liberdade. O nosso projeto tem como base a liberdade. O tempo da submissão acabou. Acabamos de entrar numa nova etapa da história", reforçou o futuro Presidente da Tunísia, lembrando os ideais da revolução de 2011, conhecida como Revolução de Jasmim e que depôs o antigo ditador Zine El Abidine Ben Ali.

"Deram uma lição ao mundo", concluiu vencedor das eleições. "O Estado será construído com base na confiança. Confiança entre aquele que lidera e aqueles que são liderados, dentro do respeito das regras".

Cerca de 90% dos eleitores tunisinos na faixa etária 18-25 anos votaram no professor universitário, segundo os dados do instituto de sondagens Sigma. Já no grupo etário com mais de 60 anos, o candidato independente registou uma percentagem bastante inferior (49,2%).

Os resultados oficiais finais da segunda volta das eleições presidenciais deverão ser conhecidos no final do dia.