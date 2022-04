Conheça Thomas Müller, o jogador com mais títulos na Alemanha

Inédito: Bayern Munique conquista 10º campeonato consecutivo

A equipa Nagelsmann derrotou o Borussia Dortmund por 3-1 em um jogo emocionante. Serge Gnabry (15º), Robert Lewandowski (34º) e Jamal Musiala (83º) marcaram para os campeões. Emre Can fez o golo de honra do Dortmund, que perdeu muitas chances. Na história da competição, que se disputa desde 1902/03, o Bayern tem agora mais 23 ‘saladeiras’ do que o Nuremberga, segundo do ‘ranking’, com nove.