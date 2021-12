MEDIATECA

Conheça Oladosu Adenike, uma ativista do clima africana

De acordo com a UNICEF, os países que menos contribuem para as alterações climáticas são os que sofrem os impactos mais significativos. A maioria destes países são de África. A DW encontrou-se com uma mulher que lidera a luta contra as alterações climáticas na Nigéria.