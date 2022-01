Congresso do PRS: Fambé recua e aceita resultados

"Dadas as circunstâncias, a candidatura entendeu que não vale a pena insistir numa segunda volta", afirmou à agência Lusa fonte da candidatura.

O segundo candidato mais votado no sexto congresso do Partido da Renovação Social (PRS), terceira força política no parlamento guineense, Mário Fambé, tinha dito que não reconhecia a reeleição do líder do partido, Alberto Nambeia, à primeira volta, em nota enviada esta sexta-feira (14.01)

A candidatura de Alberto Nambeia foi dada na quinta-feira como a vencedora à liderança do partido, com 405 votos.

Alberto Nambeia foi reeleito para um terceiro mandato de quatro anos.