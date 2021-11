Conflito entre RENAMO e Governo de Moçambique

A RENAMO, o principal partido da oposição de Moçambique, vive num clima de conflito com o Governo do país, liderado pelo partido político FRELIMO.

Durante 16 anos, o Governo da FRELIMO e os rebeldes da RENAMO viveram uma violenta guerra civil, que terminou com a assinatura do Acordo Geral de Paz em outubro de 1992. A 21 de outubro de 2013, a RENAMO anunciou o fim do Acordo Geral de Paz, após as forças governamentais terem atacado a base da RENAMO na Gorongosa, centro do país. Seguiu-se outra fase de um conflito armado que terminou em novas negociações de paz entre o Governo da FRELIMO e a RENAMO.