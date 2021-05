Conflito em Gaza deve "parar imediatamente", diz Guterres

"Nunca mais": Memoriais do terror

"Stolpersteine": Memoriais nas pedras da calçada

Nos anos 1990, o artista Gunther Demnig iniciou um projeto para confrontar o passado nazi alemão. Cubos de betão cobertos de bronze foram colocados junto às casas das vítimas do regime, com detalhes sobre as pessoas, bem como as datas em que foram deportadas e mortas. Há mais de 45 mil "Stolpersteine" em 18 países europeus. É o maior memorial do Holocausto descentralizado da Europa.