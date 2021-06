Internacional

Conferência internacional sobre a Líbia termina com progressos

A conferência internacional sobre a Líbia, que decorreu quarta-feira em Berlim, terminou com uma declaração conjunta na qual todas as partes concordaram com a retirada de todos os combatentes estrangeiros do país.

O encontro organizado pelas Nações Unidas, e que contou pela primeira vez com a participação do governo de transição líbio, conseguiu progressos no caminho para a paz e estabilidade no país. "Registámos progressos em relação aos mercenários e esperamos que nos próximos dias se tenham retirado dos dois lados. Penso que isso será encorajador e reforçará a confiança de ambos os lados. Depois seguir-se-ão novas medidas", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Líbia, Najla al-Mangoush. "Nós partilhamos (com a Alemanha) o objetivo de uma Líbia soberana, estável, unificada e segura, livre de ingerências estrangeiras. Isto é o que o povo merece e é essencial para a segurança regional", declarou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também presente no encontro. Eleições a 24 de dezembro A realização das eleições a 24 de dezembro é outro dos compromissos que sai renovado desta conferência, e que, para o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, é "crucial para a estabilidade no país". Antony Blinken e Heiko Maas Após o encontro, Maas reiterou que o povo da Líbia "merece finalmente ser ouvido", pedindo que a data das eleições seja cumprida. O ministro alemão destacou também os progressos alcançados: "Hoje entrámos numa nova fase nos esforços pela paz e estabilidade. O Governo de transição está à mesa e já não estamos apenas a falar da Líbia, mas acima de tudo estamos a falar com a Líbia." "O facto de estarmos aqui hoje todos é a prova que nem nós, participantes da conferência, nem as Nações Unidas, iremos desistir. Não descansaremos até que as últimas forças estrangeiras tenham deixado a Líbia", prometeu. Otimismo no final do encontro O otimismo é também partilhado por Emmanuel Dupuy, presidente do Instituto de Estudos e Segurança na Europa. "Entre a reunião de 19 de janeiro de 2020 e esta conferência, houve uma grande mudança política", destacou, lembrando a votação que se realizou em Genebra em fevereiro e que deu origem a um governo de unidade nacional provisório - validado por todas as fações - e constituído por Mohammed Younes el-Menfi e pelo primeiro-ministro Abdel Hamid Dbeibah, que esteve presente em Berlim. Além do governo provisório líbio, participaram nas negociações desta quarta-feira (23.06) representantes da França, Rússia, Egito, Turquia, Estados Unidos e de várias organizações internacionais. No entanto, como fizeram notar alguns observadores, um dos principais protagonistas da crise líbia, o marechal Khalifa Aftar, não foi convidado para a reunião de Berlim. Na mesma ocasião, o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou a sua preocupação com a deterioração da situação humanitária no país, onde cerca de 1,3 milhões de pessoas se encontram em situação vulnerável. Dez líderes africanos que morreram em exercício John Magufuli, Presidente da Tanzânia Morreu a 17 de março de 2021, doente. O seu estado de saúde, pouco antes da falecer, esteve em volto a muito secretismo. Assumiu a liderança do país em 2015 e boa parte do seu povo enaltece os seus feitos, tais como a melhoria dos sistemas de saúde, educação e transporte. Mas também foi contestado por algumas políticas duras e por perseguir os seus críticos.

