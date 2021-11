A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), do seu nome em inglês "Southern Africa Development Community", é a organização sub-regional de integração e cooperação económica dos países desta região.

A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral foi criada a 17 de agosto de 1992, na Cimeira de Windhoek, na Namíbia. Os seus membros atuais são: África do Sul, Angola, Botswana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabué e Seychelles. A sede da SADC encontra-se em Gaborone, no Botswana, e as suas línguas oficiais são o inglês, o francês e o português. Os seus objetivos principais são a promoção do crescimento e desenvolvimento económico, a diminuição da pobreza, o aumento da qualidade de vida da população, a paz e a segurança, o desenvolvimento sustentável, o reforço e consolidação das afinidades culturais, históricas e sociais da região, entre outros.