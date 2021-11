Comunidade de Sant’Egidio (Comunidade de Santo Egídio)

A Comunidade de Sant’Egidio ou também às vezes referida como Santo Egídio é uma organização católica fundada em 1968 no bairro de Trastevere, em Roma, Itália, dedicada à caridade e promoção da paz.

Fundada por Andrea Riccardi, a Comunidade de Sant’Egidio trabalha atualmente em mais de 70 países. O nome desta comunidade surgiu em referência ao local da sua sede nas proximidades da Praça de Santo Egídio, em Roma. Em países lusófonos, a comunidade tem especial atuação na recuperação de doentes com tuberculosos na Guiné-Bissau e na prevenção do HIV/Sida em Moçambique. Um dos programas que desenvolveu localmente chama-se DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) e pretende dar acesso a medicamentos antirretrovirais aos doentes infetados com o vírus da Sida. A Comunidade de Sant’Egidio teve um papel importante na mediação do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma a 4 de Outubro de 1992, por Joaquim Chissano, presidente de Moçambique (do partido FRELIMO), Afonso Dhlakama, presidente da RENAMO. Este acordo terminou a guerra civil moçambicana.