Como se adaptam as metrópoles africanas à crise climática?

Confira aqui o especial que a DW África preparou sobre as metrópoles africanas:

Metrópoles africanas adaptam-se à crise climática

As cidades de África estão a crescer. Mas vão ser as mais afetadas pelas alterações climáticas. A DW falou com 30 africanos, incluindo catadores de lixo informais e cientistas climáticos da ONU, para perceber como é que quatro grandes cidades estão a adaptar-se: Lagos a ondas de calor abrasadoras, Kampala a cada vez mais lixo, Cairo às secas iminentes e Dar es Salaam aos congestionamentos de trânsito.