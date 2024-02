Como o colonialismo mudou a dinâmica do poder no Togo?

Como é que a Togolândia se tornou uma colónia alemã?

Durante séculos, os europeus efetuaram trocas comerciais ao longo da costa ocidental de África, a que os cartógrafos europeus chamavam de "Costa dos Escravos" - a escravatura existiu até ao século XIX. Na altura em que o comissário Gustav Nachtigal assinou um tratado de proteção com o rei Ewe Mlapa III, em 1884, as elites togolesas não se deixavam intimidar pelos europeus e relacionavam-se com as diferentes potências europeias, colocando-as muitas vezes umas contra as outras.

Desta vez, porém, o primeiro protetorado alemão em Lomé seria decisivo: a costa ocidental africana foi rapidamente dividida pelos cartógrafos europeus em Costa do Ouro britânica, Togolândia alemã e Daomé francês.

A tomada de posse colonial alemã foi pacífica?

Não, apesar da crença generalizada de que o colonialismo alemão foi mais suave na Togolândia do que na África Oriental (Tanzânia, Burundi, Ruanda) e no Sudoeste.

Funcionários coloniais alemães, em Lomé, no Togo, 1905 Foto: picture-alliance/akg-images

Depois de alcançarem o controlo da costa, os imperialistas alemães lançaram expedições militares punitivas no interior do país. Entre 1884 e 1902, há registo de cerca de 60 expedições militares entre 1884 e 1902.

Porque é que a Togolândia foi designada como "colónia modelo"?

Para além da ideia errada que se criou, de que era pacífica, a Togolândia era a única colónia alemã que era autossustentável. Mas até isto precisa de ser clarificado: era autossustentável porque dava lucro às empresas alemãs e tinha como base uma agricultura de exploração de plantações.

Os colonialistas alemães introduziram a exploração intensiva de café, algodão e cacau, entre outros. A produção de culturas de rendimento obrigava a população local a trabalhar em grandes plantações por um salário mínimo ou mesmo nulo. A produção era sobretudo para exportação e os lucros para os alemães. Pior ainda, os pequenos agricultores eram taxados pela administração colonial.

A administração colonial investiu pouco no bem-estar dos trabalhadores togoleses e em infraestruturas básicas. Os especialistas salientam também que, em termos de direitos humanos, o Togo era tão mau como outras colónias alemãs, havendo racismo generalizado, castigos corporais, opressão e perseguição daqueles que se opunham à administração colonial.

Como é que o colonialismo afetou as estruturas de poder locais?

Desde o seu início como colónia, as fronteiras do Togolândia não refletiam a realidade do mundo real em que as populações locais viviam. No mapa, isto é evidente ainda hoje, com o Gana, o Togo e o Benim a terem uma parte da costa e a estenderem-se pelo interior da África Ocidental.

Mapa das colónias alemãs na África Ocidental, 1920 Foto: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance

Com a ajuda de alguns oficiais alemães e de tropas mercenárias, o regime colonialista levou a cabo violência arbitrária, eliminando a oposição e substituindo as estruturas tradicionais de poder por chefes obedientes.

De facto, o próprio conceito de "chefe" não existia na liderança tradicional togolesa. Os "chefes" eram nomeados para cumprir as ordens das administrações coloniais, independentemente da autoridade efetiva que detinham na sociedade. Para muitos togoleses, o termo "chefe" é de facto humilhante, porque foi um cargo inventado para servir os interesses coloniais. Os chefes tradicionais não eram responsáveis pela administração ou pela burocracia - eles ocupavam uma função política, religiosa e espiritual que, na melhor das hipóteses, era indiferente aos colonos. Os colonialistas acreditavam erradamente que os mensageiros ou representantes tinham poder de decisão quando não tinham.

Por muito imperfeita que fosse, a estrutura de liderança tradicional sobreviveu ao colonialismo alemão e francês e ainda hoje é visível nas principais lutas pelo poder na sociedade togolesa.

O que aconteceu à Togolândia depois da saída dos alemães?

Após a derrota da Alemanha na I Guerra Mundial, a Togolândia foi dividida entre a França e a Grã-Bretanha. Apesar dos esforços concertados de propaganda, o colonialismo francês e britânico não melhorou a vida do togolês médio. A Togolândia Ocidental, sob administração britânica, acabou por ser incorporada no Gana, enquanto a Togolândia Francesa declarou a independência em 1960. Grupos étnicos, como os Ewe, apresentaram petições contra as divisões coloniais, tendo alguns apelado mesmo à criação de uma nova pátria. No entanto, as fronteiras acordadas entre a França e a Grã-Bretanha estão em vigor ainda hoje.