Combates recomeçam na Faixa de Gaza após fim de trégua

Minutos depois de ter terminado a trégua temporária que entrou em vigor a 24 de novembro, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que "retomaram os combates", após intercetar um foguete disparado da Faixa de Gaza.

"Na sequência de sirenes que soaram em comunidades perto de Gaza, as IDF intercetaram com sucesso um lançamento de Gaza", disseram os militares israelitas.

"O Hamas violou a pausa operacional e, além disso, disparou em direção ao território israelita", acrescentaram.

De acordo com o Ministério do Interior da Faixa de Gaza, aviões israelitas estão a sobrevoar o território "e os seus veículos abriram fogo no noroeste do enclave".

A interrupção dos combates começou há uma semana, inicialmente durante quatro dias, tendo sido depois prolongada com a ajuda do Qatar e do Egito.

Não há informações imediatas dos mediadores sobre o possível prolongamento das negociações.

Ataque israelita em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, depois expirada a trégua temporária entre o Hamas e Israel Foto: Saleh Salem/REUTERS

Libertados mais 30 prisioneiros palestinianos

As autoridades prisionais israelitas declararam ter libertado 30 prisioneiros palestinianos durante a noite passada, na última troca de prisioneiros no âmbito do acordo com o Hamas.

A libertação seguiu-se à transferência bem sucedida de mais seis reféns israelitas na quinta-feira (30.11), que foram entregues a elementos da Cruz Vermelha Internacional.

A maior parte dos prisioneiros palestinianos foi enviada para Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

No total, foram libertados durante a trégua mais de 100 reféns, na maioria israelitas, em troca de 240 palestinianos detidos em prisões de Israel.