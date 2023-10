Combates nos arredores da cidade de Gaza

Israel avança em Gaza. Exército anunciou a morte de um dos comandantes do ataque do Hamas a Israel.

O Exército israelita informou esta manhã que "atacou 300 alvos na Faixa de Gaza". Um dos comandantes do ataque do Hamas a Israel foi morto no ataque, adiantou um porta-voz militar em comunicado.

A imprensa noticia que tanques israelitas entraram hoje num bairro nos arredores de Gaza. O Hamas afirmou ao início da tarde que há combates em vários pontos em torno da cidade. Aeronaves sobrevoam o território em apoio às forças terrestres israelitas.

Apesar dos apelos internacionais a um cessar-fogo imediato ou pausas humanitárias, o primeiro-ministro israelita rejeita esta possibilidade. Benjamin Netanyahu disse que quer a "esmagar a possibilidade do Hamas de governar Gaza ou ameaçar Israel", depois do ataque de 7 de outubro, em que o grupo islamista matou mais de 1.400 pessoas.

Estrelas amarelas

Ontem, o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, usou uma estrela de David amarela durante uma reunião do Conselho de Segurança. Esta estrela foi um símbolo utilizado pela Alemanha nazi, durante a segunda guerra mundial, como forma de identificar judeus.

"Alguns de vocês não aprenderam nada nos últimos 80 anos. Alguns de vocês esqueceram por que esta organização foi criada", afirmou o embaixador, denunciando o silêncio do Conselho de Segurança sobre o ataque do Hamas e colocando a estrela ao peito.

O presidente do Yad Vashem, o memorial oficial de Israel para lembrar as vítimas judaicas do Holocausto, criticou a delegação de Israel por ter utilizado este símbolo.

Esta ação "desrespeita as vítimas do genocídio bem como o Estado de Israel", escreveu Dani Dayan na rede social X. As estrelas amarelas "simbolizam o desespero do povo judeu e a sua posição submissa face ao controlo de outros".