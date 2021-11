Eco África: Partilhar ideias e métodos sustentáveis

Esta semana no Eco África, aprendemos porque as abelhas são importantes para o ecossistema, visitamos um mercado na Nigéria que vende animais ameaçados de extinção e conhecemos um jovem agricultor que foi aprender dos anciãos da aldeia como produzir vegetais de forma integrada e sustentável, na Cosa do Marfim.