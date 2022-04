CNE diz que falta dinheiro para organizar autárquicas

Eleições em Moçambique: Elias Dhlakama critica a RENAMO e o DDR

Elias Dhlakama pede a convocação imediata do Conselho Nacional da RENAMO para começar já a discutir as autárquicas de 2023. Com críticas ao DDR, o irmão do ex-líder do partido teme o resultado das próximas eleições.