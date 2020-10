Cimeira UE-África marcada para 9 de dezembro

"Tivemos hoje um debate estratégico sobre África, de preparação do nosso encontro com os líderes da UA em 09 de dezembro", anunciou Charles Michel na conferência de imprensa final da reunião do Conselho Europeu, esta sexta-feira (16.10).

A reunião, em Bruxelas, servirá "para aprofundar, mas também para renovar a parceria entre a União Europeia e os países africanos" e que decorre da proximidade física e também cultural entre os continentes.

"Temos a convicção de que devemos desenvolver uma parceria também no financiamento, razão pela qual temos que debater também - nos locais adequados - a questão da dívida de países africanos e procuramos uma coerência nesta matéria", salientou também Michel, destacando a necessidade de ajudar os países na luta contra a pandemia da Covid-19.

A cimeira reunirá os líderes das instituições da União Europeia e os da União Africana.