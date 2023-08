Bloco de economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) reúne-se em Joanesburgo.

A 15.º cimeira de líderes do bloco de economias emergentes BRICS decorre de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo, África do Sul. Um dos temas em debate durante o encontro será o alargamento do grupo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, não participa na cimeira devido a um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra na Ucrânia.