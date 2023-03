Desastres Moçambique

Ciclone Freddy faz dezenas de mortos no Malawi e Moçambique

Dados preliminares do Governo moçambicano indicam que pelo menos oito pessoas morreram na província da Zambézia com a passagem do ciclone Freddy, no fim de semana. No Malawi, há a confirmação de mais de 60 óbitos.