Chuvas fortes deixam rasto de destruição na Zambézia  

O mau tempo já afetou duas mil famílias em vários distritos do norte e centro da província da Zambézia, segundo dados divulgados esta segunda-feira (06.01) pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

Ficou cortado o acesso a localidades dos distritos de Milange, Molumbo e Gurué e centenas de casas ficaram destruídas: "Temos um total de 2.015 casas destruídas parcialmente e 367 casas destruídas totalmente. Temos 76 salas de aula destruídas parcialmente e 20 salas destruídas totalmente", indicou Milton Barbosa, responsável do INGC na Zambézia.

Falta de alimentos

Namacurra e Maganja da Costa são dois dos distritos mais afetados na província.

Carlos Baptista, administrador de Maganja da Costa, garante, no entanto, que a situação está controlada: "Neste momento, estamos a recolher pessoas sitiadas", disse Baptista em entrevista por telefone à DW África. "Já conseguimos evacuar mais de 84 famílias que estavam na zona de risco [por terem resistido a sair] e acomodámo-los nas zonas de reassentamento."

De acordo com o administrador, há centros de acomodação prontos para realojar as famílias afetadas pelas inundações. No entanto, faltam alimentos.

"Ontem, já tivemos um reforço de 'kits' de abrigo. Já colocámos tendas nesses centros e agora estamos à espera que o Programa Alimentar Mundial nos garanta o fornecimento de alimentos. Há défice, mas, até este momento, o Governo já conseguiu mobilizar alguns insumos alimentícios - 84 sacos de arroz e feijão - para suportarmos a população que se encontra nesses locais, para pelo menos um dia sentir-se bem", afirma Carlos Baptista.

O administrador espera que a ajuda do Programa Alimentar Mundial chegue ainda esta semana.

Entretanto, o alerta de mau tempo continua. As previsões meteorológicas indicam que haverá chuva e ventos fortes nas próximas 24 horas, acompanhados de trovoadas, para oito distritos da região norte da Zambézia, nomeadamente Gurué, Alto Molocué, Morrumbala, Milange, Íle, Gilé, Namarrói e Molumbo.

Esta segunda-feira, o coletivo do INGC na Zambézia esteve reunido para delinear estratégias para enfrentar as consequências do mau tempo nos próximos dias. Foram alocadas pequenas embarcações para a busca e resgate de famílias afetadas pelas inundações.