"Não posso estar protegido quando o povo é massacrado"

A chegada do candidato presidencial Venâncio Mondlane, após quase três meses em parte incerta, marca o principal acontecimento desta quinta-feira em Maputo.

Mondlane chegou esta manhã ao Aeroporto Internacional de Maputo e, em declarações à imprensa, explicou que regressa a Moçambique com três objetivos:

"O primeiro é para quebrar a narrativa de estar ausente do país. Se querem negociar e dialogar comigo, estou aqui presente, então acabem com essa narrativa", começou por dizer.

Em segundo lugar, Mondlane falou da violência de que o país está a ser palco. "As pessoas estão a ser sequestradas nas suas casas, executadas nas matas. Estão a ser descobertas valas comuns com supostos apoiantes de Venâncio Mondlane. Eu acho que não posso estar bem protegido quando o próprio povo, que está no suporte da minha candidatura, está a ser massacrado. Eu estou aqui para testemunhar isso".

Por último, e como terceiro objetivo da sua ida a Moçambique, Mondlane falou dos processos judiciais. "Também me disseram que há uma narrativa de que estava fora do país por causa das acusações (...) Venho aqui mostrar que estou disponível a submeter-me à justiça e a provar perante a justiça quem são os verdadeiros culpados dos crimes hediondos que aconteceram até hoje".

Fonte próxima do candidato disse à Lusa que Mondlane pretende sair do aeroporto e dirigir-se ao centro da cidade para "falar com o povo".

Acesso ao aeroporto condicionado

Alegando perseguição política, Mondlane regressa ao país em meio a um cenário de tensão: o acesso ao aeroporto internacional de Maputo está hoje condicionado pela polícia, horas antes do anunciado regresso a Moçambique do candidato Venâncio Mondlane, juntamente com grupos de apoiantes no exterior.

Horas antes do horário anunciado de chegada do político, ouviram-se disparos nas imediações do aeroporto Foto: Jaime Álvaro/DW

Horas antes do horário anunciado de chegada do político, que não reconhece os resultados das eleições gerais de 09 de outubro, ouviram-se alguns disparos nas imediações do aeroporto, cujos acessos, além de bloqueados pela polícia, encontram-se fortemente vigiados, inclusive por militares.

Nas vias de acesso ao aeroporto as viaturas estão a ser controladas pela polícia e impedidas de seguir em direção ao interior, por entre a chuva forte que se faz sentir desde o dia anterior e que provocou inundações na capital moçambicana.

O transporte dos passageiros que se destinam ao aeroporto, a partir dos pontos de bloqueio no exterior, está a ser feito por autocarros.

Apenas passageiros com voos marcados, mediante comprovação, têm autorização para entrar nas instalações aeroportuárias. Sob chuva intensa, pequenos grupos de cidadãos concentram-se nas proximidades, declarando que aguardam para receber o candidato.

Ponta de lança

Mondlane anunciou que o seu regresso marcará o início de uma nova fase de contestação pós-eleitoral, denominada "Ponta de Lança". Durante o anúncio, feito no domingo, o candidato disse que não reconhece os resultados das eleições gerais realizadas em 9 de outubro de 2024 e prometeu liderar a oposição contra os resultados proclamados pelo Conselho Constitucional.

RADAR DW: Revolução Mondlane abana Moçambique To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Se quiserem-me assassinar, assassinem. Se quiserem prender-me, prendam. Sei que, na minha queda, a fúria popular que se vai verificar em Moçambique não terá comparação na história de África e de Moçambique”, afirmou Mondlane. Ele regressa ao país às 08h05 de Maputo, pelo Aeroporto Internacional de Maputo, e fez questão de convocar a população para o receber no local, desafiando o controlo das autoridades e a tensão gerada desde as manifestações pós-eleitorais.

O candidato presidencial, que já anunciou que tomará posse como novo PR de Moçambique no próximo dia 15 de janeiro.

Contestação e violência

Desde 21 de outubro, quando começaram os protestos contra os resultados eleitorais, os confrontos entre manifestantes e a polícia já provocaram quase 300 mortos e mais de 500 feridos. Mondlane, que esteve fora do país alegando razões de segurança, negou que tenha fugido por medo e afirmou que a sua ausência permitiu o avanço das manifestações.

Enquanto o Tribunal Supremo afirma que não há mandados de captura contra Mondlane, o Ministério Público acusa-o de ser o autor moral das manifestações que resultaram em prejuízos de mais de dois milhões de euros, apenas nas províncias de Maputo e arredores.

O regresso de Mondlane ocorre poucos dias antes da posse do novo Presidente, marcada para 15 de janeiro. O Conselho Constitucional declarou Daniel Chapo, da FRELIMO, como vencedor das eleições presidenciais, com 65,17% dos votos. O regresso de Mondlane promete aquecer novamente o ambiente político e social em Moçambique, com a expectativa de novos episódios de contestação e tensão.