Chivukuvuku: Justiça em Angola "faz política e não jurisprudência"

Angola: O recinto-fantasma da FILDA

Um espaço da tutela das Finanças

A gestão das instalações da FILDA passou a ser da responsabilidade do Ministério das Finanças, que superintende as empresas públicas. As operadoras móveis e bancos comerciais que, até ao ano passado, eram os únicos que operavam no local, também abandonaram o espaço. O problema: a falta de clientes.