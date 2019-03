China vai aumentar investimento anual em São Tomé e Príncipe

São Sebastião: A fortaleza que conta a história de São Tomé

Marcas de 500 anos de colonização

No interior do forte, o acervo do Museu Nacional inclui marcas da história e da cultura do país, dominado pelos colonos portugueses durante 500 anos. Um exemplo é esta sala de jantar de uma roça, simbolizando a forma como viviam os antigos patrões das plantações de cacau e café, base da economia são-tomense até à independência. A loiça e talheres apresentam o brasão da roça.