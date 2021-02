China nega objetivos geopolíticos e acusa países ricos de "acumularem vacinas"

Covid-19: Variante britânica está a aumentar na Alemanha

A variante do coronavírus detetada no Reino Unido já representa mais de 22% dos novos casos na Alemanha e as autoridades receiam que em breve se torne a mais dominante no país. Por isso, pedem prudência no abrandamento das medidas restritivas. A União Europeia já anunciou um novo plano face à ameaça das novas variantes de Covid-19, mas também pede que se evite o encerramento de fronteiras.