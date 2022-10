NOTÍCIAS

China: Hu Jintao escoltado para fora do congresso

Assista as imagens do exato momento em que o ex-presidente chinês Hu Jintao foi escoltado para fora do congresso do Partido Comunista, este sábado (22.10). Esta saída incomum do ex-presidente não foi imediatamente explicada. Xi Jinping, o líder mais forte da China em várias décadas, reforçou o estatuto ao obter um terceiro mandato.