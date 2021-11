China em África

São diversas e complexas as ligações históricas, políticas, económicas, militares, sociais e culturais que a China estabelece com o continente africano.

As trocas comerciais entre a China e o continente africano aumentaram 700% na década de 1990. Desde o século XXI, o Estado Moderno da República Popular da China tem fortalecido cada vez mais os laços económicos com África. Hoje, este país asiático é o maior parceiro comercial do continente.