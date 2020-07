China critica "provocação perigosa" dos EUA após encerramento de consulados

No decurso de uma conversa com o seu homólogo francês Jean-Yves Le Drian, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, advertiu que as relações sino-norte-americanas se arriscam a "cair nos abismos da confrontação" e apelou à comunidade internacional para evitar "qualquer ato unilateral ou hegemónico", segundo uma transcrição fornecida pelo ministério chinês.

A China assumiu na segunda-feira (27.07) o controlo do consulado dos Estados Unidos em Chengdu (sudoeste), abandonado pelos diplomatas norte-americanos, em reação ao encerramento por Washington na semana passada do consulado chinês em Houston (Texas), no rescaldo de um episódio diplomático que fez recordar o período da Guerra fria.

"Este perigoso incitamento à confrontação e à divisão por parte dos Estados Unidos é totalmente desligado da realidade, na qual os interesses da China e dos Estados Unidos estão intimamente ligados", considerou o ministro chinês.

Os dois países devem "procurar comunicar de forma racional" e "nunca permitir que elementos antichineses ponham em causa as décadas de trocas e de frutuosa cooperação", acrescentou.

Os EUA alegaram que o consulado de Houston era um ninho de espiões chineses, que tentaram roubar dados de instalações no Texas, incluindo o sistema médico do Texas A&M e o MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas, em Houston.

A China definiu as alegações de "calúnia maliciosa".