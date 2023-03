China confirma morte de nove cidadãos em ataque na RCA

A China "ativou imediatamente um mecanismo consular de emergência" e o Presidente Xi Jinping atribui "grande importância" a este incidente, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

O chefe de Estado pediu "punição severa" para os autores do atentado, que também causou ferimentos graves a dois chineses, e disse que a segurança dos cidadãos deve ser garantida.

O ataque ocorreu numa mina administrada pela firma de capital chinês Gold Coast Group, a 25 quilómetros da cidade de Bambari, onde um grupo de homens armados abriu fogo contra as instalações da empresa.

Grupo rebelde culpa mercenários russos

O ataque ainda não foi reivindicado, mas suspeita-se que poderá ter sido perpetrado pela Coligação de Patriotas para a Mudança (CPC), grupo que está ativo na região e que regularmente leva a cabo ataques contra ss forças armadas do país.

O grupo russo Wagner está ativo em vários países africanos, como Mali (foto), República Centro-Africana e Sudão Foto: French Army/AP/picture alliance

O porta-voz militar do grupo rebelde, Mamadou Koura, disse que as alegações são falsas. E afirmou, sem fornecer provas, que mercenários russos do grupo Wagner tinham planeado o ataque, "com o objetivo de assustar os chineses que já estavam presentes muito antes dos russos se estabelecerem nesta parte do país".

O grupo russo foi contratado pelo Presidente da RCA, Faustin Archange Touadera, para fornecer segurança e treino militar, mas tem sido acusado por observadores das Nações Unidas de cometer abusos contra os direitos humanos, incluindo massacres.

"Risco extremamente alto"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China também alertou para um "risco extremamente alto" na República Centro-Africana, exceto na capital, Bangui, e pediu aos cidadãos chineses para serem "muito cautelosos".

A China anunciou que vai pedir às embaixadas do país asiático em África que "tomem mais medidas para garantir a segurança dos cidadãos e das empresas chinesas".

A República Centro-Africana sofre violência sistémica desde o final de 2012, quando uma coligação de grupos rebeldes de maioria muçulmana - Séléka - tomou Bangui e derrubou em março de 2013 o Presidente, François Bozizé, após dez anos de governo (2003-2013), desencadeando uma guerra civil.

Nos últimos meses, foram registados vários ataques contra cidadãos chineses no exterior, o que levou as embaixadas do país a emitir alertas de segurança e realizar evacuações.

Os raptos levaram o Presidente da RCA, Faustin Archange Touadera, a planear uma viagem à China, numa tentativa de tranquilizar os investidores.