Moçambique

Chimoio: Um gesto "simbólico" contra a Covid-19

Pandemia da Covid-19 apanhou toda a gente de surpresa. Com o aumento das despesas para combater a doença, vários funcionários resolveram doar metade do salário: "Se não há orçamento, ficamos com as mãos cruzadas? Não."

Oito vereadores, dois assessores e o edil da cidade de Chimoio, João Ferreira, anunciaram que vão doar metade do seu salário para ajudar no esforço contra a propagação da Covid-19. Ao todo, durante três meses, os 11 funcionários contribuirão com cerca de meio milhão de meticais (quase 7 mil euros), que serão usados para comprar produtos de higienização, além de luvas, máscaras e pulverizadores. João Ferreira esclarece que há "carências em todo lado", nomedamente "de alguns produtos no que diz respeito a cloro ou Javel [lixívia]." Orçamento da cidade aliviado Segundo o edil de Chimoio, esta é uma ação voluntária, acordada numa das sessões do Conselho Autárquico. Piedade Nogueira, vereadora para a área das Atividades Económicas, diz que assim se poderá aliviar um pouco o orçamento da cidade e "apoiar naquilo que é a aquisição de bens ou produtos que podem servir para prevenir a pandemia do coronavírus." Assistir ao vídeo 01:20 Compartilhar Covid-19: Edil de Chimoio dá exemplo e pulveriza viaturas Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3af3a Covid-19: Edil de Chimoio dá exemplo e pulveriza viaturas A Covid-19 apanhou todos de surpresa e o dinheiro extra é necessário, lembra o vereador da Administração Territorial Municipal, Calton Vicente. "Não existe um orçamento pré-definido para fazer frente a atividades do coronavírus, como sabem. Se não há orçamento, ficamos com as mãos cruzadas? Não. Temos que fazer alguma coisa." Gesto simbólico O analista Faizal Castigo diz que o gesto é louvável, apesar de ser sobretudo simbólico. "Embora seja um valor irrisório, tem um investimento bastante grande do ponto de vista de simbologia, porque fica claro que, afinal de contas, a edilidade está comprometida com o bem-estar dos munícipes." Outras autarquias poderiam seguir este exemplo, sugere o analista. A cidade de Chimoio tem pouco mais de 300 mil habitantes e metade encontra-se numa situação de vulnerabilidade e precisa de apoio.

