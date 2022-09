NOTÍCIAS

Chico António: De morador de rua a "lenda" da música moçambicana

"A alegria é a coisa mais linda", canta Chico António na famosa canção "Baila Maria", que lhe abriu as portas do mundo nos anos 1990. Mas a vida nem sempre foi alegre para este lendário músico e compositor moçambicano. A infância roubada e a vida nas ruas de Maputo são duas das histórias que o artista partilha com a DW neste episódio do Crónicas Africanas.