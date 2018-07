Chefes das diplomacias de Portugal e Angola reúnem-se em Lisboa

Em declarações feitas há uma semana à Lusa, Augusto Santos Silva disse que o novo embaixador angolano em Lisboa, Carlos Alberto Fonseca, iria apresentar credenciais "muito brevemente", de forma a estar "na plenitude das suas funções quando se der a visita do primeiro-ministro a Luanda".

No final de junho, fonte do Ministério das Relações Exteriores angolano indicou à Lusa que a visita de António Costa a Angola estava a ser programada para o período entre agosto e setembro.

A mesma fonte acrescentou que o agendamento da visita do chefe do Governo português estava apenas dependente de questões de agenda de ambas as partes.

Augusto Santos Silva, MNE português

No início deste mês, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, afirmou, em Bruxelas, que estava a trabalhar diretamente com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, para que o programa da deslocação de António Costa a Angola estivesse "à altura dessa visita".

Na altura, o chefe da diplomacia angolana comentou que a visita do primeiro-ministro português a Luanda "já poderia ter tido lugar antes" se não fosse o processo judicial em Portugal envolvendo ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente - entretanto transferido para a justiça angolana.

A reunião de trabalho dos ministros português e angolano está marcada para as 15:30, estando agendadas declarações à imprensa para as 17:00 (hora de Lisboa).

Visita de António Costa ainda este ano

João Lourenço garantiu ainda em Estrasburgo que a visita oficial do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola acontecerá ainda este ano e não está dependente do processo que envolve o ex-vice-Presidente angolano. "Só depende do acerto de calendários. Não tem nada a ver com o processo Manuel Vicente", reforçou.

Em declarações aos jornalistas, após o discursom no Parlamento Europeu, o Presidente de Angola assegurou que as relações com Portugal "estão boas" e que visitará o país "logo que estiverem criadas as condições".

"As visitas a este nível, a nível de chefes de Estado, têm de ser preparadas com uma certa antecedência. Nós acordámos com as autoridades portuguesas que, antes da minha deslocação a Portugal, devo receber o primeiro-ministro português em Angola. Este processo está em curso, posso garantir que, de acordo com a agenda do próprio primeiro-ministro, António Costa, ainda este ano a visita vai acontecer", avançou.