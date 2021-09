Chefe das Forças Armadas do Ruanda visita Cabo Delgado

O chefe do Estado-Maior do Exército das Forças de Defesa do Ruanda, tenente-general Mubarakh Muganga, chegou a Cabo Delgado para uma visita de quatro dias às tropas ruandesas destacadas na província do norte de Moçambique.

O exército ruandês confirmou a presença do militar pelo Twitter neste domingo (19.09).

Segundocomunicado do Ministério da Defesa do Ruanda, ao chegar a Mocímboa da Praia este sábado (18.09), Muganga foi recebido pelo comandante das tropas ruandesas em Moçambique, o Major-General Innocent Kabandana, que o "informou sobre o progresso das operações militares contra grupos terroristas em Cabo Delgado".

O tenente-general Muganga encontrou-se com as tropas ruandesas e elogiou-os pelo trabalho realizado desde a chegada em Moçambique.

Muganga transmitiu ainda uma "mensagem de apreço do Presidente do Ruanda, Paul Kagame, pelas conquistas de segurança obtidas desde a chegada da tropa em Cabo Delgado".

O chefe do Estado-Maior exortou os seus soldados a manterem o ímpeto e a continuarem a ser "bons embaixadores do Ruanda".

O comunicado ressalta que as tropas ruandesas em colaboração com as forças moçambicanas "combateram e desalojaram grupos terroristas de várias cidades”, incluindo a base em Mocímboa da Praia.