Champions: Com 17 anos, Ansu Fati lidera o Top-10 dos mais jovens marcadores da prova

O prodígio do Barcelona, Ansu Fati, jogador de origem guineense, continua a ser o jogador mais jovem a marcar golo na história da Liga dos Campeões da Europa. A recuperar-se de uma lesão, o golo que deu vitória ao Barcelona diante do Inter Milan na fase de grupos 2019/20 coloca o Fati no Top da lista histórica, batendo o recorde estabelecido por Peter Ofori-Quaye, em 1997, cinco anos antes do nascimento do guineense que joga pela seleção espanhola.

Segundo os dados estatísticos disponibilizados pela UEFA, Fati bateu Peter por 155 dias. Ou seja, Ansu Fati marcou na Liga dos Campeões, com 17 anos e 40 dias, enquanto que Peter Ofori-Quaye, do Rosenborg, marcou com 17 anos e 195 dias na prova milionária.

Ainda consta da lista dos mais jovens a marcar na Liga dos Campões com 17 anos, Mateo Kovačić, Cesc Fàbregas, Bojan Krkić, Martin Klein, Breel Embolo, Jude Bellingham, Aaron Ramsey, Pedri e Karim Benzema.

Ansu Fati é da origem guineense, mas joga pela seleção espanhola

Dois dos três jogadores com 17 anos que lograram marcar nos quartos-de-final da Champions League fizeram-no nesta temporada: Jamal Musiala, pelo Bayern, marcou num jogo fora de casa, frente à Lázio, nos oitavos-de-final, e depois Jude Bellingham, pelo Dortmund, contra o Manchester City, nos quartos-de-final.

Lista completa divulgada pela UEFA:

17 anos e 40 dias: Ansu Fati (Inter 1-2 Barcelona, 10/12/19)

17 anos e 195 dias: Peter Ofori-Quaye (Rosenborg 5-1 Olympiacos, 01/10/97)

17 anos e 216 dias: Mateo Kovačić (Dínamo Zagreb 1-7 Lyon, 07/12/11)

17 anos e 218 dias: Cesc Fàbregas (Arsenal 5-1 Rosenborg, 07/12/04)

17 anos e 218 dias: Bojan Krkić (Schalke 0-1 Barcelona, 01/04/08)

17 anos e 241 dias: Martin Klein (Panathinaikos 2-1 Sparta Praga, 27/02/02)

17 anos e 263 dias: Breel Embolo (Basileia 4-0 Ludogorets, 04/11/14)

17 anos e 289 dias: Jude Bellingham (Borussia Dortmund - Manchester City, 14/04/21)

17 anos e 300 dias: Aaron Ramsey (Fenerbahçe 2-5 Arsenal, 21/10/08)

17 anos e 330 dias: Pedri (Barcelona 5-1 Ferencváros, 20/10/2020)

17 anos e 352 dias: Karim Benzema (Lyon 2-1 Rosenborg, 06/12/05)