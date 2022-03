Champions: Atlético nos quartos de final com Reinildo cada vez mais memorável

Chama-se Reinildo Mandava. É natural da Beira e tem 28 anos. Veste a camisola número 23 do Atlético Madrid, equipa da capital espanhola que eliminou na terça-feira (15.03) o Manchester United da Liga dos Campeões. Jogou os 90+5 minutos e ajudou a afundar a equipa de Ronaldo.

Foi uma noite mágica para o internacional: Reinildo tornou-se no primeiro moçambicano a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. O lateral esquerdo tinha sido o primeiro futebolista de Moçambique a conquistar a Liga Francesa de futebol, na época passada, ao serviço do Lille.

Reinildo Mandava, pelo Lille

Reinildo, com um valor de mercado de 10 milhões de euros, soma 31 jogos pela seleção moçambicana de futebol, tendo marcado apenas dois golos.

Eleito o melhor na sua posição em França (também histórico para os moçambicanos), Reinildo deixou, em janeiro último, a formação francesa para se afirmar em Espanha. E, nesta terça-feira, naquele que foi um dos jogos mais aguardados da noite europeia da Liga dos Campeões, o moçambicano impôs-se diante de Cristiano Ronaldo e companhia, ajudando o Atlético a conseguir o apuramento.

Estatística de Reinildo

Em oito jogos na Champions, Reinildo fez 10 desarmes e 60 recuperações de bola. Dos 281 passes do jogador, 236 foram foram entregues aos colegas. O moçambicano tem uma eficácia de passe de 81,63%, segundo os dados divulgados pela UEFA.

Reinildo disputando o lance com Ronaldo

Na presente edição da prova milionária (2021/22), o jogador, que começou a carreira no Ferroviário da Beira, viu dois cartões amarelos.

Já jogou mais na Liga dos Campeões (8) do que na La Liga (7). Esteve 88% das vezes na equipa inicial de Diego Simeone.

A arte de "manter a calma"

Sobre o jogo de terça-feira, Simeone disse o seguinte: "Começámos com um 5-3-2 e depois mudámos para 5-4-1, com Griezmann na direita do meio-campo e Lodi crescendo cada vez mais na esquerda. A defesa foi brilhante e Oblak ajudou-nos a manter a calma o jogo todo. um verdadeiro esforço da equipa", afirmou o treinador.

Aos 41 minutos da primeira parte, Renan Lodi marcou de cabeça o único golo em Old Trafford. A assistência foi do francês Griezmann, que participou em seis dos nove golos do Atlético, com duas assistências e quatro golos esta época. O clube apurou-se com um total de 2-1 nas duas mãos.

O médio espanhol Koke (Atlético) foi eleito o melhor jogador em campo. Com a vitória, o clube pôs fim a uma série de cinco jogos na Champions sem vencer clubes ingleses, com um saldo de um empate e quatro derrotas.

Também o Benfica se qualificou para os quartos de final da Liga dos Campeões ao vencer por 1-0 o Ajax, na Joan Cruyff Arena, em Amesterdão, no encontro da segunda mão. Depois do empate 2-2 na Luz, um golo do avançado uruguaio Darwin Núñez, aos 77 minutos, na sequência de um livre de Grimaldo, selou o triunfo dos "encarnados", que já tinham estado nos quartos em 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16.

Na fase seguinte, também já estão os alemães do Bayern Munique, os ingleses do Liverpool e do Manchester City, "carrascos" do Sporting e os espanhóis do Real e do Atlético de Madrid.