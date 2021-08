Chadianos protestam contra Junta Militar no poder

As manifestações deste sábado foram convocadas por organizações da sociedade civil. O chamado era contra a "tomada de poder" pelo Conselho Militar de Transição (CMT) em abril, liderada pelo filho de Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, de 37 anos de idade.

"Estamos a lutar por um Chade justo. Não vamos parar enquanto houver injustiça no país e o CMT estiver no comando", disse Max Loalngar, porta-voz de Wakit Tamma, uma plataforma da oposição.

As autoridades deram luz verde para o protesto e destacaram forças de segurança. Mas não houve violência.

"Marchei para dizer não à devolução monárquica do poder no Chade", disse Elsa, uma manifestante de 23 anos, segurando um cartaz que dizia "O Chade não é um reino".

"Não à impunidade", pede um manifestante em N'Djamena

Marcelino, de 25 anos, acrescentou: "O país tem vindo a recuar há quase 30 anos em termos de educação, água potável e acesso ao emprego. É preciso estar próximo do partido no poder ou de um membro do clã para se ter acesso a um emprego".

Transição de poder

Os generais sob o Governo do filho de Déby prometeram eleições "livres e transparentes" após uma "transição" de 18 meses quando tomaram o poder, em abril - mas também procederam à dissolução do Parlamento e à revogação da Constituição.

Um prometido "diálogo nacional", que deveria incluir críticos da oposição, ainda não começou e um organismo com 93 membros, que deveria redigir uma nova Constituição, ainda tem de ser nomeado.

O ex-Presidente Idriss Déby morreu em abril depois de ser atingido durante uma batalha com rebeldes no interior do país.