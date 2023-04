Chade expulsa embaixador alemão por "atitude indelicada"

O Chade expulsou o embaixador alemão no país devido à sua "atitude indelicada" e "falta de respeito pelos costumes diplomáticos", anunciou o Governo. Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão já reagiu.

Segundo o porta-voz do Governo do Chade, a decisão foi "motivada pela atitude indelicada e pela falta de respeito pelos costumes diplomáticos por parte do embaixador alemão, conforme prescrito pela Convenção de Viena".

O Governo não avançou com mais detalhes, mas de acordo com relatos de órgãos de comunicação locais, as críticas do embaixador Jan-Christian Gordon Kricke sobre o atual governo de transição podem ter motivado a sua expulsão.

Jan-Christian Gordon Kricke, que atua como como embaixador da Alemanha no Chade desde 2021, tem 48 horas para deixar o país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha afirmou que os motivos da expulsão do embaixador não eram claros, acrescentando que estava em contato com o Governo do Chade.

O país da África central tem sido liderado por um Governo militar de transição chefiado por Mahamat Idriss Déby Itno, desde abril de 2021.

Déby Itno assumiu o poder depois da morte do pai, Idriss Déby, num confronto com rebeldes. Prometeu realizar eleições democráticas no prazo de um ano e meio, mas estas têm sido repetidamente adiadas.