Cessar-fogo no Líbano: Sociedade civil acelera reconstrução

Foi há quase uma semana que Israel e o Hezbollah, chegaram a um acordo de cessar-fogo de 60 dias, mediado pelos Estados Unidos da América e pela França.

A maioria dos cerca de 1,3 milhões de libaneses que fugiram com medo dos ataques israelitas, decidiu regressar às suas casa.

Embora os ataques tenham cessado em grande parte, muitos libaneses interrogam-se sobre o que fazer para reparar ou reconstruir as suas casas. O Banco Mundial calculou recentemente que os danos físicos e as perdas económicas no Líbano ascendiam a 8 mil milhões de euros.

Mesmo antes de o Hezbollah ter começado a atacar Israel em apoio ao Hamas, outra organização designada em Gaza e apoiada pelo Irão, o Líbano já se encontrava política e economicamente em mau estado.

Desde 2022 que está em funções um Governo de gestão, e o vazio político deixou muitas instituições governamentais em Beirute incapazes de atuar.

Resta saber se esta situação irá mudar no início do próximo ano, depois de o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, ter anunciado esta semana eleições presidenciais para janeiro de 2025.

Como seria a reconstrução?

O Líbano tem estado também à beira de um colapso económico que se agravou em consequência da guerra. De acordo com a a ONG Human Rights Watch, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo do limiar de pobreza, depois de a inflação ter atingido os 250%.

Anna Fleischer, diretora da delegação de Beirute da Fundação alemã Heinrich Böll, acredita que o mais provável é que as iniciativas privadas sejam as primeiras a tentar reconstruir o que foi danificado ou destruído.

"Ainda não é claro como é que a reconstrução vai ser feita. O mais provável é que sejam muitas as iniciativas privadas a tentar reconstruir o que foi danificado ou destruído neste primeiro período", antevê.

E Fleischer sublinha que "as pessoas também têm um forte desejo de regressar às suas terras, porque, mesmo que a casa que possuem fique danificada ou destruída, regressariam a esse pedaço de terra e tentariam reconstruir o que pudessem."

Voluntários cozinham para deslocados de guerra em Beirute Foto: -/AFP

Já Lynn Zovighian, fundadora do Gabinete Público Zovighian, com sede em Beirute, afirma que os ativistas não podem, por si só, suportar o fardo da reconstrução de um país. Lembra que "a resposta humanitária no Líbano, tal como a população do país, está à mercê de forças e interesses políticos significativos".

Lynn Zovighian acrescenta ainda que "a permanência do cessar-fogo e a forte liderança da comunidade internacional para a estabilidade do Líbano afetam não só a forma como as organizações da sociedade civil serão capazes de responder às necessidades terríveis e avassaladoras no terreno, mas também a forma como os financiadores serão capazes de afetar recursos financeiros”.

Cessar-fogo em risco?

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fez eco da sua opinião. Blerta Aliko, representante residente do PNUD disse à DW que as organizações da sociedade civil desempenham um papel crucial para ajudar a colmatar o fosso entre os planos de recuperação e as necessidades reais das pessoas.

Entretanto, todo este planeamento de reconstrução do Líbano e da vida dos líbaneses continua à mercê da estabilidade do cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descreveu ontem um ataque do grupo xiita Hezbollah numa zona disputada com o Líbano como "uma violação grave" do cessar-fogo entre as partes, declarando-se determinado a respeitar o entendimento sem descartar uma resposta.

O chefe do Governo israelita declarou, em comunicado, que "os disparos do Hezbollah contra Har Dov são uma violação grave do cessar-fogo" e Israel "reagirá com força" se o cessar-fogo for quebrado.