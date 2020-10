Centenas de bombeiros e locais tentam combater chamas no Monte Kilimanjaro

O destino fatal dos glaciares no mundo

Antártida: Enorme glaciar, grande risco

Acredita-se que o glaciar de Thwaites, que integra a camada de gelo da Antártida Ocidental, representa o maior risco para o aumento do nível dos oceanos no futuro. Se colapsar, poderá provocar uma elevação de 50 centímetros no nível do mar, segundo um estudo financiado pela NASA. A Antártida tem 50 vezes mais cobertura de gelo do que todos os glaciares de montanha do mundo juntos.