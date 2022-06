MEDIATECA

Cena gastronómica de Maputo com novidades mesmo na pandemia

A cena gastronómica de Maputo está a renascer desde o alívio das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 no início do ano. E há novidades para os amantes da boa comida moçambicana. Neste "Crónicas Africanas" fomos conhecer dois restaurantes que venceram as dificuldades impostas nos últimos anos e hoje comemoram o retorno dos clientes.