CEDEAO pede para Supremo se pronunciar sobre eleições na Guiné-Bissau

Farpas e elogios: Frases das eleições na Guiné-Bissau

MADEM-G15

Após o anúncio do PAIGC, o Movimento para a Alternância Democrática frisou que ninguém ganhou as eleições com maioria absoluta e que também fará parte do próximo Governo do país. As declarações de Braima Camará no domingo, dia das eleições, foram das mais críticas, pois o líder do MADEM-G15 acusou o primeiro-ministro de "usar dinheiro público para corromper líderes de opinião no dia de reflexão".