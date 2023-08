CEDEAO no Níger para negociar com golpistas

A delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) foi enviada para o Níger para "negociar" com os líderes golpistas, anunciou esta quarta-feira (02.08) um responsável da organização.

O ex-chefe militar nigeriano Abdulsalami Abubakar lidera a delegação, de acordo com Abdel-Fatau Musah, comissário da CEDEAO para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança.

A 30 de julho, o bloco sub-regional fez um ultimato à junta militar golpista no Níger, impondo sanções e ameaçando usar "a força" se a ordem constitucional no Níger não fosse restabelecida e o Presidente deposto, Mohamed Bazoum, não fosse libertado e reconduzido ao poder no espaço de uma semana.

Abdel-Fatau Musah frisou esta quarta-feira que o envio de uma força da CEDEAO é a última opção em cima da mesa.

"A opção militar é o último recurso, mas temos de nos preparar para essa eventualidade", afirmou o comissário.