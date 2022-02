MEDIATECA

Cazaquistão: Antílopes Saiga regressam após pandemia

O Saiga era um dos animais mais ameaçados do mundo: em 2015, dezenas de milhares destes antílopes morreram devido a uma doença. Mas há sinais de um "baby boom" de Saigas nas estepes do Cazaquistão. Ainda assim, com o agravamento das alterações climáticas, vários ambientalistas questionam se os Saigas conseguirão sobreviver.