Catar 2022: Moukoko, um jovem prodígio do futebol alemão

A Alemanha estreia-se esta quarta-feira (23.11) no mundial de futebol do Catar, contra o Japão. Youssoufa Moukoko, com apenas 18 anos de idade, é um dos jogadores da "Mannschaft" que mais tem dado que falar.

Poucos dias antes de celebrar 18 anos, Youssoufa Moukoko recebeu a maior prenda que um jogador de futebol poderia receber: um bilhete para jogar pela seleção alemã na fase final do polémico Mundial do Catar.

O avançado, que fez anos no domingo (20.11), teve direito a bolo de aniversário, mas com poucas calorias. O seu desejo é uma vitória frente ao Japão, esta quarta-feira (23.11): "Um avançado está lá para marcar golos. Estou aqui porque o treinador acredita que eu posso ajudar a equipa. Vou dar tudo e desfrutar", prometeu.

Alemanha abriu-lhe as portas para o futebol

Youssoufa Moukoko nasceu a 20 de novembro de 2004 em Yaoundé, a capital dos Camarões. Em 2014, mudou-se para Hamburgo, na Alemanha. E foi a Alemanha que lhe abriu a porta de entrada para o futebol europeu. Primeiro, ingressou nos escalões de formação do St. Pauli e, aos 12 anos, jogou pelos sub-17 do Borussia Dortmund. Três anos mais tarde, foi campeão europeu sub-21 pela Alemanha.

Moukoko durante um treino no estádio Al Shamal, no Catar Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Aos 16 anos, entrou para a história do futebol alemão e europeu ao sagrar-se o jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Borussia Dortmund e o mais jovem a jogar na Liga dos Campeões. Já nesta época, Moukoko tornou-se o jogador mais novo de todos os tempos ao chegar à marca de 10 golos na Bundesliga.

Tal como aconteceu nos escalões jovens, no Borussia Dortmund, Moukoko surpreendeu e marcou nove golos em 11 jogos pela seleção alemã sub-16, sub-20 e sub-21 — um feito que lhe valeu largos elogios do selecionador alemão Hansi Flick.

"O Youssoufa desenvolve-se bem, dá muito à equipa, é rápido, finaliza bem. Estamos felizes por tê-lo connosco", considerou.

O seu treinador no Borussia Dortmund, Edin Terzic, também não escondeu a felicidade na chamada de Moukoko à seleção principal da Alemanha. "É um marcador de golos. É um finalizador nato. Mas não o avaliamos apenas pelos golos. A forma como ele joga para a equipa, o entrosamento dele com o coletivo está a ficar cada vez melhor", comentou.

Hansi Flick, treinador da seleção principal de futebol alemã Foto: Markus Gilliar/GES/picture alliance

Recordes fora de campo

Moukoko não bate recordes apenas dentro das quatro linhas. Aos 14 anos, assinou um contrato milionário de exclusividade com a marca de produtos desportivos Nike, num valor de 10 milhões de euros.

A seleção principal da Alemanha procura um goleador que não encontra desde que Miroslav Klose pendurou as chuteiras em 2017. Por outro lado, a "Mannschaft" não conta com os principais avançados para este evento desportivo por motivos de lesão.

A seleção alemã estreia-se no Mundial do Catar esta quarta-feira (23.11) frente ao Japão. Apesar de Moukoko não estar no 11 inicial, se for a jogo, será o terceiro jogador mais jovem de sempre a vestir a camisola da seleção alemã.