11 de Agosto de 2021 - Manhã

Cabo Delgado: Exército tem capacidades para manter conquistas feitas com apoio externo? Em Tete, a Vale Moçambique é acusada de abandonar colaboradores que ficaram doentes por causa da exposição ao pó do carvão. No Afeganistão, os talibãs anunciam o controlo de mais duas capitais provinciais no país e aumentam a pressão sobre Cabul.