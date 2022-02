Carnaval no Bengo, para não deixar passar o dia em branco

A mulher que a todos coordena

A "Rainha" do Carnaval no Bengo não é "Isabel, da Inglaterra". No carnaval, a figura real tem a responsabilidade de coordenar a entrada da corte e supervisionar os passos dos seus membros. Ao seu lado está sempre um homem - toda a sua responsabilidade é feita sob o olhar atento do comandante. Na imagem, uma das mais notáveis rainhas do Entrudo do Bengo, Luzia Teixeira.